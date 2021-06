Jovem conhece mais de 60 meios-irmãos e espera encontrar mais

Kianni Arroyo revelou que teve um infância feliz, apesar de não entender o porquê de ter duas mães. Mais tarde, percebeu que uma das progenitoras havia recorrido a um médico e a um doador de esperma.Aos 18 anos, a mulher teve a oportunidade de contactar com o pai biológico, mas decidiu procurar os seus meios-irmãos antes de atingir essa idade. Assinou um documento com o banco de esperma que a identificava como uma das pessoas nascidas a partir do esperma daquele doador e aguardou que outras pessoas se registassem.Até essa idade, Kianni conheceu dez meios-irmãos e a lista tem aumentado.