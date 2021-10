Jovem de 24 anos que nasceu com duas vaginas pensava que era uma condição normal

Uma jovem de 24 anos da Austrália apenas descobriu durante a adolescência que não era normal ter duas vaginas e utilizar dois tampões. Tee Barlett assumiu que não fazia a menor ideia que era fora do normal utilizar dois tampões ao mesmo tempo, porque pensava que as mulheres tinham duas aberturas vaginais.A jovem só se apercebeu que não estava bem quando perguntou à mãe em que orifício colocava o tampão, o que a levou à marcação de uma consulta médica de urgência.Aos 16 anos, Tee foi então diagnosticada com um septo vaginal, uma condição que ocorre quando o sistema reprodutor feminino não fica totalmente desenvolvido, deixando uma parede que divide a vagina.Só com 17 anos é que a jovem se submeteu a uma intervenção cirúrgica para prevenir problemas aquando das relações sexuais e de um possível parto.A partilha, nas redes sociais, da sua experiência pessoal tem levado a que outras raparigas se consciencializem relativamente a este tipo de condição.