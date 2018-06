Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem diz que não consegue parar de trair a namorada

Britânico garante que ama a companheira e não sabe o que fazer.

20:03

Um jovem britânico escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun a contar a sua história: não consegue parar de trair a namorada apesar de garantir que a ama.



O rapaz, de 24 anos, afirma que "falta algo" à relação e, por isso, tem mantido "muitas relações sexuais" com outras mulheres. O homem, cuja identidade nunca é revelada, garante que estas mulheres não "significam nada" mas que não consegue manter-se fiel.



O britânico tem medo que a namorada descubra e assume que já teve de lhe mentir muitas vezes para esconder a vida dupla: "Eu amo-a mas não planeio contar-lhe o que faço porque acho que ela vai terminar comigo. Ela merece melhor que isto, porque é que eu tenho esta vontade de a trair?", questiona.



A conselheira diz que parte dos problemas acerca de relações podem estar em modelos passados, como a vida pessoal dos pais.



De qualquer modo, o jovem "está a fazer uma escolha cada vez que faz sexo com outra mulher".