Encomenda comida para que estafeta matasse aranha

Demi Sweeney, residente em Inglaterra, não conseguia sair do quarto por temer que o animal caísse sobre ela.

18:06

Demi Sweeney, uma estudante de criminologia de 22 anos e residente em Bournemouth, Inglaterra, sentiu-se encurralada depois de avistar uma aranha perto da porta do seu quarto. Como estava sozinha em casa, a jovem enviou mensagens para amigos e familiares a pedir ajuda. Perante a impossibilidade, acabou por encomendar comida e pedir ajuda ao estafeta.



A jovem não conseguia sair do quarto porque tinha medo que o animal caísse em cima dela.



Demi decidiu então pedir comida ao KFC, uma rede de restaurantes de fast-food, e acrescentou ao seu pedido uma observação partilhada pelo jornal The Sun: "Olá. (Parece estúpido mas isto é uma questão séria) Eu tenho uma enorme fobia de aranhas e está uma no corredor, perto da porta do meu quarto – se eu pedir comida, existe a possibilidade do estafeta se livrar dela? Obrigada!".

Vinte minutos depois, a entrega chegou e, apesar do entregador confessar que também tinha medo, tentou livrar-se do animal. A aranha caiu no chão e foi atirada à sanita.

"Agradeci-lhe umas 50 vezes! Ele riu-se imenso e disse imensas vezes o quão engraçada era a situação. Eu queria abraçá-lo, é um herói da vida real", disse Demi ao jornal.

A jovem estudante partilhou um tweet onde contou a sua "divertida" história e mostrou diversas fotografias do momento.

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..



Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER pic.twitter.com/YnkQhqhhWW — Demi (@demiswn) 30 de maio de 2018