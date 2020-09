Jovem inglesa expulsa de escola por causa de bronzeado apanhado durante férias em Portugal

Davies foi mandada para casa após 20 minutos na escola.De acordo com a mãe da jovem, ao jornal britânico Mirror, a justificação da instituição era de que a adolescente não cumpria as regras do uniforme escolar por ter sobrancelhas desenhadas e um bronzeado falso. Porém, esse bronzeado, alegam mãe e filha, é verdadeira e foi conseguido após a família passar férias em Portugal.Marie defende ainda a filha afirmando que as sobrancelhas de Megan são naturalmente grossas. A instituição acusou ainda Megan de não cumprir as regras devido ao calçado que envergava. "São sapatos pretos lisos com cordões. Não há um diamante neles, não há um laço", diz a mãe que não entende o porquê de os sapatos serem contra as regras.