Um concorrente do programa 'Preço Certo' da RTP1 foi protagonista de um momento insólito. O jovem decidiu mandar os habituais beijinhos... mas para duas atrizes pornográficas."Posso mandar beijinhos?", questionou o jovem do Seixal. E com a permissão de Fernando Mendes, Ricardo mandou então cumprimentos a "Lana Rhoades e Riley Reid", duas atrizes pornográficas."São atrizes. Fazem filmes de aventura", esclareceu o jovem atualmente desempregado, brincando com a situação.