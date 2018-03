Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem oferece sexo na net e atrai centenas de homens

Rapariga, de 19 anos, publicitou-se online e revelou a morada onde se encontrava.

Uma rapariga de 19 anos foi detida após se ter oferecido online a homens que quisessem manter relações sexuais com ela. A jovem, que usa o nome 'Qianjin Yeye' nas redes sociais, publicou a morada e o número do quarto de hotel onde estava hospedada na China.



"Alguém que venha... sexo grátis... 6316", podia ler-se na mensagem publicada que acompanhava um vídeo da mulher em biquíni no quarto de hotel.



A mensagem foi divulgada em redes sociais como a Weibo e a WeChat, bastante populares no país, o que levou a que tivesse chegado a um grande número de pessoas.



Centenas de homens dirigiram-se ao hotel e perguntaram pela hóspede do quarto 6316 na recepção. A jovem foi detida durante 15 dias e multada.