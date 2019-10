Jovem remove tatuagem do braço com ralador de queijo

Um jovem argentino, de 21 anos, removeu uma tatuagem que tinha no braço com um ralador de queijo.



De acordo com o portal Infobae, o homem queria entrar na Polícia de Segurança Aeroportuária e um dos requisitos era não ter tatuagens. Para resolver o problema, o jovem resolver apagar a tatuagem recorrendo ao utensílio de cozinha.





A história tornou-se pública depois de um amigo do jovem ter publicado as fotografias do momento no Twitter.

"Um amigo fez uma tatuagem e como não gostou tirou-a com um ralador de queijo. Sim, um ralador de queijo", escreveu o rapaz na rede social.



Ojo, la hizo bien o no la hizo bien? Mejor que el laser pic.twitter.com/tLPX7in0KZ — Matías (@_Matycosta) October 1, 2019