Kourtney Kardashian revela que guardou trança de cabelo do filho e que a "cheira frequentemente"

A estrela de reality show norte-americana Kourtney Kardashian revelou que guarda uma trança do filho, que cortou o cabelo pela primeira vez aos cinco anos e que a "cheira frequentemente".



Reign, que nasceu no dia 14 de dezembro de 2014 cortou o cabelo pela primeira vez em agosto de 2020. A mãe, Kourtney Kardashian, partilhou no Instagram uma foto do menino com o cabelo rapado e da trança que ia guardar para recordação, que revelou agora cheirar de vez em quando.

"Não lhe cortamos o cabelo até aos cinco anos de idade. Por isso, guardei uma longa trança e cheiro-a frequentemente". Leia também Influencer arrasada por publicar foto em pose sensual junto ao caixão do pai

A socialite já esteve envolvida em várias polémicas em torno do cabelo do filho, Reign Disick, uma vez que até aos cinco anos nunca foi cortado, segundo o site de notícias norte-americano BuzzFeed.



Kourtney tem sido alvo de criticas na rede social Instagram por deixar o filho usar o cabelo longo e vários utilizadores que comentam as fotografias questionam: "com esse cabelo, é um rapaz ou uma rapariga?".

Contudo, a mais velha das irmãs Kardashian mantêm-se firme na decisão de manter o cabelo de Reign como o menino o quer, afirmando mesmo aos críticos que o filho é "um rapaz feliz" e que tem "o cabelo mais bonito da Terra".

Segundo o BuzzFeed, muitos internautas demonstraram apoio e aprovação à decisão de Kourtney de deixar o menino decidir, com comentários como "grande atitude, as crianças devem ter a liberdade de se expressarem como querem".