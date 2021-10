Influencer arrasada por publicar foto em pose sensual junto ao caixão do pai

Uma jovem influencer norte-americana acabou duramente criticada pelos seguidores após partilhar uma imagem que que aparece numa pose sensual em frente ao caixão do próprio pai, durante o funeral.

Nas imagens, que se tornaram virais também na plataforma Reddit, é possível ver a jovem de cabelo arranjado e maquilhagem, com um vestido preto justo em primeiro plano. Atrás de si está o caixão com o corpo do pai da mulher, que seria das Forças Armadas dos EUA, já que tem a bandeira norte-americana colocado sobre o caixão.

"Meu Deus, que tamanha falta de respeito", "Uma tristeza, espero que alguém tenha gritado com ela" e "Fico triste por ela, peão pai dela, por toda a família", são alguns dos comentários apontados à jovem pelo ato. A fotografia terá sido, depois retirada.

Muitos utilizadores do Instagram acusam também a norte-americana de ter feito de propósito para gerar polémica e, assim aumentar o número de seguidores.