Mulher partilha o marido para sexo com a mãe e com a irmã

Madi Brooks, uma estrela do Tik Tok norte-americana, onde conta com mais de 92 mil seguidores, está a dar que falar após revelar nesta rede social que vive numa relação aberta com o marido: ‘partilha-o’ com a própria mãe e, por vezes, com a irmã.

A jovem explicou que funciona tudo por mútuo acordo, uma vez que todas as familiares são swigers (praticam troca de casais). "Eu e a minha mãe somos swingers e isso é fantástico. Sabem como é? Sempre que não me apetece fazer sexo, deixo que o meu marido tenha relações sexuais com a minha mãe. Sim, eu sou esse tipo de esposa. Deixo o meu marido tê-la algumas vezes por semana", confessa Madi.

O vídeo da confissão conta com mais de 300 mil ‘gostos’.Madi vai mais longe e adianta que "às vezes" também deixa que a irmã possa "brincar" com o marido. "É assim que o mantenho feliz", conta a mulher.

Entre os comentários há várias críticas à relação, com alguns internautas a considerar o caso "uma aberração". "Como é que sequer a conversa que levou a isso começou?", questiona um utilizador.