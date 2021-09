Mulher revela que marido a traiu com a mãe enquanto dava à luz o filho de ambos

Alyssa-Mae, jovem estrela do Tik Tok, revelou num vídeo que foi traída pelo companheiro, com quem estava junta há sete anos. A traição ocorreu precisamente enquanto Alyssa, de 21 anos, dava à luz o filho de ambos. Pior: a jovem foi ‘trocada’ pela própria mãe, de 40 anos.

A história da inglesa, natural de Warwickshire, depressa se tornou viral, com a revelação de Alyssa a conseguir mais de 12 milhões de visualizações.

"No início da relação ele era espetacular. Era romântico e nunca podíamos estar separador. Mas depois era tóxica. Ele traiu-me várias vezes, mas eu fui tola e perdoei-o sempre. Achava que ele ia mudar. Sentia pena dele", contou aos seguidores.

Segundo Alyssa, a traição com a mãe ocorreu há três anos, mas só há um ano a jovem descobriu o caso, após um vizinho lhe revelar filmagens de segurança que mostravam a mãe de Alyssa a entrar em casa da filha de "modo suspeito".

A mulher conta ao The Sun que qui revelar a sua história para apoiar quem sofre com relações amorosas e traições: "O meu conselho é: não sejam parvos e não aceitem ninguém de volta. As pessoas não mudam assim e vão continuar a magoar-vos. Ponham-se primeiro, saibam o vosso valor e não se contentem com o mínimo", termina.