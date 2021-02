Mulher que ‘roubou’ namorado à filha tinha acabado de celebrar 10 anos de casamento e renovado votos

Georgina Aldridge, de 44 anos, deu que falar após a própria filha denunciar que a mulher inglesa lhe havia ‘roubado’ o namorado e fugido com este, após os dois se terem apaixonado. Jess, de 24 anos, acusou a mãe e o agora ex-companheiro da "pior traição" após os dois se refugiarem numa casa juntos, deixando a jovem sozinha com um filho nos braços.

Jess suspeitava de uma relação entre os dois, mas os seus piores receios só foram confirmados após dar à luz o segundo filho. Após receber uma "mensagem estranha" do companheiro, Ryan, de 26 anos, a mulher chegou a casa e encontrou-a vazia.

Georgina e o jovem já estavam a viver juntos, isto depois da avó inglesa deixar o marido, com quem tinha celebrado 10 anos de casamento há poucos dias, tendo mesmo feito uma cerimónia religiosa de renovação dois votos de matrimónio.

"Não quero saber do que toda a gente pensa. Eu amo a Georgina e não me preocupo com quem sabe ou critica. As opiniões dos outros não querem dizer nada. Eu sei o que aconteceu e há um lado da história por contar", diz Ryan ao The Sun, dizendo que viu o filho após este nascer. Segundo Jess, de facto o pai da criança viu o menino no dia após o nascimento mas, segundo a inglesa, foi "à pressa", porque tinha Georgina à espera para se mudarem para a nova casa.