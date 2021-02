Homem troca namorada pela sogra e abandona filho recém-nascido

O caso está a dar que falar no Reino Unido: um jovem de 29 anos trocou a namorada, com quem estava há 3 anos, pela mãe desta. Ryan Shelton, de 29 anos, e a ‘sogra’, de 44 anos, apaixonaram-se e mantiveram um caso em segredo, enquanto a companheira de Ryan, Jess Aldridge, de 24 anos, estava grávida do segundo filho.

Segundo o The Sun, a mulher foi dar à luz e, quando teve alta do hospital e regressou com o filho recém-nascido a casa, a mesma que a jovem inglesa partilhava com o namorado e com os pais, em Gloucestershire, encontrou-a vazia. Ryan e Georgina, mãe de Jess, que era casada, haviam fugido juntos e aproveitaram a ausência da jovem no hospital para se mudarem para outra casa.

"Foi a maior traição. Nos esperamos que a avó se apaixone pelo neto, não pelo genro! Ela era suposto ajudar-me com os meus filhos mas em vez disso fugiu para ir ter sexo com o meu namorado", queixa-se a jovem abandonada, sublinhando que logo após o companheiro se mudar para a casa dos pais dela, a mãe da inglesa começou "a fazer olhinhos" ao genro e "a fazer piadas".

Confrontando os dois, negaram que tivessem um caso, as a jovem veio a descobrir a mentira ainda durante a gravidez. Momentos após dar à luz recebeu uma mensagem "estranha" do companheiro a terminar a relação. Ao voltar a casa após ter o filho, dias depois, entrou em choque ao ver-se sozinha. Ninguém lhe disse nada e só dois dias depois é que o ex e a mãe lhe voltaram a falar.

"Nós não controlamos por quem nos apaixonamos": foi tudo o que lhe disseram. O par, entretanto, revela nas redes sociais viver um romance. Jess termina dizendo que não recebeu um pedido de desculpas, nem da mãe, nem do ex-namorado. A inglesa garante que a mãe já havia falado em divorciar-se do marido, mas Jess diz que nunca imaginou "algo assim".