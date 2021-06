Homem descobre que o filho é afinal seu tio após descobrir que namorada teve caso com avô

Um filho que afinal é tio. Confuso? Um homem descobriu que o filho era afinal seu tio, fruto de um caso entre a sua namorada e o seu próprio avô. A teia genética complicada é resultado de uma traição dentro do núcleo familiar.



A revelação foi partilhada na rede social Tik Tok. "O meu avô estava a ter um caso com a minha namorada durante o tempo em que vivemos com ele", escreveu num vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

"Não acredito que esperava mais de um homem que tinha uma segunda família na esquina da casa da minha avó", disse sugerindo que o avô teria um longo histórico de infidelidade na família.