Deixa marido por jovem de 24 anos e acaba enganada, roubada e abandonada

Uma mulher inglesa, natural de Norfolk, no Reino Unido, abriu o coração e revelou a sua mais recente desventura no campo amoroso, que começou com uma paixão assolapada por um jovem de 24 anos e acabou com a inglesa de coração despedaçado e enganada.

Joranna Gidling, de 45 anos, contou ao Mirror que se apaixonou pelo jovem Hassan Kahlied, de 24 anos, quando estava de férias com o antigo companheiro em Sharm Sel Sheikh, no Egito em 2018.

Num caso de amor à primeira vista, Joanna arranjou logo forma de se separar do marido e entregou-se à relação com Hassan.

Já de volta apo Reino Unido, mas à procura de casa para se mudar para perto do amado, Joanna pagava as despesas ao namorado egípcio e dava-lhe uma mesada. Nesse mês, e após já lhe ter transferido mais de 1500 euros, Hassan terminou abruptamente a relação com a mulher.

Chamando "gorda" e "velha" a Joanna, o jovem informou-a também que não poderia nunca casar com ela porque já estava noivo de outra mulher e com casamento marcado.

"Eu achava que o Hassan me amava, ele disse que sim e que queria casar comigo. Mas era tudo mentira. Usou-me pelo meu dinheiro e eu caí, como uma idiota. Acabei com o meu casamento por ele", lamenta a inglesa.

No entanto, Joanna não pôs o amor de lado no Egito e arranjou outro namorado, também mais novo, Hysm Feygo. A nova paixão já levou a discussões com a família, que considera que Joanna está, novamente, a ser enganada pelo pretendente.

"Eu achava que não conseguia voltar a acreditar em alguém, mas o Hysm é o amor da minha vida. Eu sei que os sentimentos dele são verdadeiros e ele nunca me pediu um cêntimo sequer", garante Joanna, revelando que já pensa em ter filhos com o jovem egípcio.