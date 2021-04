Político mostra mulher nua no Zoom por acidente durante reunião parlamentar e pede desculpa

Inkosi Xolile Ndevu, político sul-africano, mostrou acidentalmente a mulher completamente nua durante uma reunião parlamentar que decorria via Zoom. O caso motivou o político a um pedido de desculpas formal e está a gerar polémica, uma vez que a oposição se queixa que não é a primeira vez que algo semelhante acontece.

Nas imagens que circulam nas redes sociais e que depressa se tornaram virais, o político está a participar numa reunião sobre as mortes por Covid-19 na África do Sul. Atrás do homem, enquanto este discursa, é possível observar a mulher do político aparecer sem rouba e começar a vestir-se.

Faith Muthambi, membro da oposição, intervém nesse momento, numa altura em que muitos dos participantes começaram a rir. "Inkosi, por favor, as pessoas atrás de ti não estão vestidas. O que estamos a ver é perturbador. Sempre que temos uma reunião consigo no Zoom vemos estas tristes imagens. Tem que se comportar como se estivesse na televisão nacional!", reclamou.

Após o escândalo, o político assume que ficou "muito envergonhado" e explicou que não está habituado a esta tecnologia. "Isto do Zoom é novo para nós e nunca treinámos. Em casa nem sempre tenho a privacidade necessária para estas reuniões", lamentou o sul-africano, clarificando que a reunião demorou mais do que o previsto e que, por isso, mudou-se do escritório para o quarto, sem saber que a mulher estava naquela divisão e despida naquele preciso momento.