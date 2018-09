Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão leva sapatos do pé direito

Roubo insólito nos Estados Unidos.

03:30

Um ladrão assaltou uma loja no estado norte-americano da Virgínia e levou 13 sapatos... todos do pé direito.



O larápio roubou os sapatos que estavam em exposição, não reparando que faltavam os respetivos pares, que o dono da loja mantém guardados no armazém.