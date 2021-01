Ladrões devolvem carro roubado a mulher com esclerose múltipla e pedem desculpa

Ladrões que tinham roubado um Fiat Doblò, adaptado para o transporte de uma senhora com esclerose múltipla, foi devolvido três dias depois com um pedido de desculpas.

"A 13 de Janeiro, roubaram do parque de estacionamento do hospital Di Venere o único meio de liberdade da minha mãe", tinha denunciado Rita Damiani no Facebook.

O Fiat Doblò em questão, roubado do hospital daquela cidade do sudeste de Itália, tinha sido transformado para transportar a senhora de 56 anos.

"Não é um carro que seja facilmente substituível", sublinhou a jovem. E aos ladrões, fez um pedido especial: "ponham a mão no coração e devolvam-nos o carro!".

A partilha do apelo na rede social deu resultado porque na última segunda-feira, a carrinha foi encontrada no mesmo local de onde tinha sido roubada.

Tomados pelos remorsos, os larápios deixaram ainda um bilhete no pára-brisas a pedirem desculpa pelo seu acto.

"Nós também temos coração", escreveram na nota. "Desculpe, mas não sabíamos do estado de saúde da sua mãe; desculpe de novo. Os ladrões".