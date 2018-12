Leão bebé morde traseiro de modelo

Jack, de dois meses, não quis estar quieto na sessão fotográfica.

01:30

Mais tarde, a modelo de 40 anos, compartilhou as imagens com seus 1,5 milhão de seguidores no

Instagram

.



Uma popular modelo e apresentadora de TV russa, Anfisa Chekhova, viu-se em apuros durante uma sessão fotográfica devido à irreverência do ‘colega’, que não parou quieto um segundo... e acabou mesmo por lhe morder o traseiro.Falamos de Jack, um leão bebé de apenas dois meses, que se mostrou mais interessado em passear por cima da modelo do que em posar sossegado para a foto.

O vídeo mostra Chekhova sensual deitada de lado com um vestido preto, enquanto o leão bebé sobe para cima dela, acabando por deslizar pelo corpo da mulher. O fotógrafo tentou voltar a colocar o pequeno na pose certa, mas este teimou em estar como bem entendia.



"O mais importante é que tive muitas emoções positivas [nesta sessão fotográfica]", disse a modelo nas redes sociais.