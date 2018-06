Lésbica admite que melhor sexo foi com homem mais velho

Jovem de 26 anos começou relação após ter sido traída pela companheira.

Uma mulher com orientação homossexual admitiu que o melhor sexo que teve até à data foi com um homem onze anos mais velho.

A jovem britânica de 26 anos, que é massagista num spa de luxo, confessou através de uma carta anónima que nunca tinha tido relações sexuais com um homem, até ser traída pela sua companheira, com quem esteve durante cinco anos.

"Ele tem 37 anos e também trabalha lá, na parte da restauração. No trabalho não é segredo para ninguém que sou lésbica", avançou na carta ao The Sun.

A massagista desenvolve o seu discurso justificando esta ‘experiência’ por ter sido alvo de traição "Ela fazia-me sentir sexy e segura, mas depois deixou-me por outra pessoa, fiquei de rastos. Ele é cinco estrelas, foi o meu maior apoio, sempre me ouviu e fazia-me rir".

A autora da carta revela que esta aproximação sexual surgiu, por isso, de uma amizade. "Uma noite beijámo-nos, e na semana seguinte, fizemos sexo até ao fim. Foi a minha primeira vez e adorei."



Neste momento, a relação entre a jovem e o homem britânicos mantém-se, apesar do secretismo. "Toda a gente sabe que sou lésbica, o que é que vão dizer quando souberem que estou com ele?", termina na carta enviada ao The Sun.