Mãe dá o alerta para cadáver nu em jardim... que afinal era boneca sexual

Brittney Pennington, de 25 anos, estava a pescar com o namorado perto de casa em Virginia Beach, Estados Unidos, quando reparou naquilo que lhe pareceu ser um pé humano atrás de uma rocha.



A jovem mãe, assustada, não perdeu tempo e contactou o 112 alegando ter encontrado um cadáver nu.





Seis carros da polícia, um carro de bombeiros e uma equia de emergência médica foram mobilizadas rapidamente para aquele que seria um local de crime no jardim perto de casa de Brittney.Chegados ao local, as autoridades encontraram o corpo... de uma boneca sexual.Brittney achou que se poderia tratar de homicídio, no entanto, tratava-se apenas de uma boneca. O momento acabou em gargalhada geral e muitos tiraram fotografias da insólita descoberta.