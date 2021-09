Mãe obriga filho de sete anos a pagar renda e contas da casa

Uma mãe, que publica vídeos com conselhos de parentalidade na página de TikTok @craftedandcrazy está a gerar um debate entre pais, uma vez que revelou que obriga o filho a pagar-lhe renda de casa e contas de eletricidade, televisão e Internet.

Nos vídeos publicados, a mulher explica que, por cada tarefa que o filho cumpre, recebe um dólar. Todos os meses, a mãe faz um cálculo das contas de cada e ‘cobra’ à criança parte proporcional desse valor, com o objetivo de ensinar como funcionam as coisas "no mundo dos adultos".

Ainda, esclarece a mulher, a criança também ganha "pontos especiais" que podem ser também usados para pagar. O dinheiro que o filho ‘paga’ à mãe, é depois depositado numa conta poupança do menor. "Jamais ficaria com o dinheiro do meu filho. Só quero o melhor para ele", responde a mãe às críticas que lhe apontam sobre o método.