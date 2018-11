Mais de 22 mil pizzas e empanadas dão recordes do Guiness a argentinos

Equipa de 400 cozinheiros usou 14 fornos industriais para inscrever duas proezas no livro de recordes.

15:41

Uma equipa de 400 cozinheiros argentinos estabeleceu dois novos recordes que estarão no Guinness deste ano.





No primeiro, cozinharam 11 287 pizzas em 12 horas. O registo anterior era de 10.065 pizzas em 12 horas, estabelecido na Itália, em 2017. Para superá-lo, os cozinheiros argentinos fizeram seis pizzas de 30 centímetros de diâmetro por minuto.

O Presidente da Federação Argentina de Pizzarias, Manuel Camargo, avançou ao portal R7 que foram usados 3 mil quilos de farinha de trigo, 3 mil quilos de queijo mozzarella, 88 mil azeitonas e 150 litros de azeite para o fabrico das pizzas.

Além disso, os cozinheiros usaram 14 fornos industriais para conseguir a proeza.

No segundo recorde, a equipa argentina cozinhou 11 474 empanadas em oito horas. O recorde anterior era de apenas cinco mil empanadas e foi mais que dobrado.

Representantes do Guiness World Records estiveram presentes no local e, ao final do evento, entregaram os certificados de recordes aos chefes da equipa.

O lucro da venda das pizzas foi para a Associação Argentina de Síndrome de Down.