Meteorito de outra galáxia atingiu a Terra em 2014

O comando espacial dos EUA veio confirmar a descoberta dos astrónomos Amir Siraj e Abraham Loeb, de que uma rocha de outro sistema solar atingiu a Terra em 2014.

A confirmação permite, assim, uma possível recolha de fragmentos do meteoro que ficaram no oceano pacífico, sendo esta uma ambição de Siraj, admitiu o cientista à Vice.

No dia seis de Abril, foi confirmado o trabalho dos astrónomos, que através do cálculo da velocidade e trajetória do fragmento, sugeriram que o meteoro é de origem extra-solar.

Os astrónomos tinham publicado um artigo em 2019 onde defendiam a sua ideia, mas não conseguiram aprovação por parte da comunidade científica.

A investigação começou logo após a descoberta de Oumuamua, um meteoro que também teve origem extra-solar. Nesse sentido, os cientistas procuraram conhecer outros meteoros que pudessem ter vindo de fora da nossa órbita. Segundo o Independent, Oumuamua não foi o primeiro nem será o último meteoro a atingir a Terra.

É até possível que tais emissários interestelares possam levar a evidências de vida extraterrestre, mas esta é uma opinião minoritária.