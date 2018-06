Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo que não tem orgasmos há dez anos apelidada de "demasiado difícil"

Amy sofre de uma condição rara que os parceiros não entendiam.

18:22

Amy Gledhill é uma modelo britânica que sofre de uma condição rara que fez com que, durante dez anos, não conseguisse ter orgasmos durante as relações sexuais. A doença rara, chamada anorgasmia, leva a que tanto homens como mulheres apenas consigam atingir o clímax em certas circunstâncias.



A condição, que leva a frustração sexual, fez com que Amy fosse apelidada pelos homens com quem dormiu de "demasiado difícil" de satisfazer. "Não foi fácil de perceber mas, num período de tempo, entendi que não chegava ao clímax a não ser que estivesse sozinha", revelou a modelo ao Mail Online.



Amy está numa relação feliz mas ainda tem problemas em atingir o orgasmo. "Sendo tão aberta em relação ao sexo as pessoas têm dificuldade em perceber que eu sofro de anorgasmia. Mas eu acho que elas relacionam isso com o facto de eu fazer dança burlesca", acrescentou.



A modelo britânica, de 26 anos, procurou ajuda médica e tenta agora ultrapassar a condição embaraçosa também com a ajuda de um mentor.