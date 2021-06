Modelo treina todos os dias no ginásio para ter o "maior rabo do mundo"

Uma modelo de 35 anos quer conquistar o título de "maior rabo do mundo" e, por isso, treina diariamente no ginásio para alcançar esse objetivo.



O rabo de Vanessa Ataídes mede 126 cm de perímetro e a modelo está empenhada em aumentar essa marca para os 130, de forma a quebrar recordes. A jovem participa em competições de fitness e já ganhou prémios avultados graças às suas impressionantes curvas.





ão sou perfeita e não tenho que esconder minhas imperfeições, pois a opinião dos outros não me afeta", revelou a influenciadora, defendendo que tem "celulite", "estrias" e "manchas" no corpo.

Vanessa Ataídes é brasileira e conta com quase 43 mil fãs na rede social Instagram, com quem partilha fotos do seu corpo e treinos diários. Muitos seguidores questionam se a forma física da mulher é natural e ela garante que sim."N