Uma mulher australiana foi duramente criticada no Facebook depois de partilhar uma imagem da marmita que preparava para o marido todas as manhãs.



A marmita recheada com bolachas, fruta, barras energéticas, pão, salsichas e bebidas, provocou uma reação negativa nos vários membros de um grupo no Facebook e levou mesmo o administrador a eliminar muitos comentários negativos para com a mulher, acusada de tratar o marido como uma criança.



