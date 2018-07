Mulher atira televisão ao marido e acerta no carro da polícia

Carro patrulha ficou muito danificado e a mulher foi detida em Porto Alegre, no Brasil.

18:48

Uma discussão entre marido e mulher acabou de forma insólita na cidade de Porto Alegre, no Brasil. Durante a madrugada, a mulher televisor à cabeça do marido. Só que o homem desviou-se e o aparelho saiu pela janela. O televisor voo desde o no sexto andar e aterrou em cima do carro da polícia, que passava na rua.



No momento do estanho voo da televisão, uma dupla de polícias da Brigada Militar estava a estacionar o carro patrulha na Avenida Salgado Filho, para beber um café durante a ronda da madrugada. Os agentes ouviram um estrondo e depararam-se com a traseira do carro esmagada e o para -brisas destruído, pelo impacto da queda da televisão.



Um dois agentes diz que foi uma sorte o aparelho ter caído em cima do carro da polícia e não nalgum peão que fosse a passar na rua. "Se o aparelho esmaga o metal de um carro, esmaga também um crânio", comentou, citado pela rede Globo



A mulher acabou por ser detida pela polícia, mas foi libertada depois de pagar uma caução