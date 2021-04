Mulher cria perfil em aplicação de encontros por estar "farta do micropénis" do marido

Uma mulher casada criou um perfil na aplicação de encontros românticos 'Bumble' e recebeu várias críticas de internautas.No perfil, partilhado no Reddit, a mulher disse que os homens teriam mais hipóteses de sair com ela caso "falassem mal" do seu companheiro. "Se tiverem ideias de como fazer isto debaixo do nariz dele, estou aqui para isso", sublinhou.

Mas o que despoletou várias críticas dos internautas foi o comentário que a mulher fez sobre o pénis do marido.



A mulher terminou a descrição a explicar que não sabia que, ao casar com este homem, estaria a viver sem orgasmos.



Os utilizadores do Reddit ficaram chocados com as revelações e deixaram vários comentários na publicação.



"Coitado do homem", escreveu um utilizador da rede social, enquanto outro disse: "Ao menos é honesta lol".

"Criei este perfil porque o meu marido mão quer saber de nada, com exceção da sua carrinha, futebol, os amigos ou cerveja. Estou farta de estar casada com um homem de 42 anos com a maturidade de uma criança e com um micropénis", escreveu.