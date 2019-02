Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher depila as pernas enquanto anda à pendura de mota

Foi com esta insólita cena que se depararam os condutores presos no trânsito em Miami, nos EUA.

É comum ver homens parados no trânsito a fazerem a barba ao volante ou mulheres a retocarem a maquilhagem. Agora, uma mulher a fazer a depilação enquanto segue à pendura numa mota... já não é muito normal.



Mas foi com esta insólita cena que se depararam os condutores presos no trânsito numa autoestrada movimentada de Miami, nos EUA.







Sem qualquer pudor ou preconceito, a jovem surge a depilar as com uma lâmina, enquanto segura uma bebida energética com a outra mão.



O motorista também aparenta estar indiferente perante a situação.