Motard deu lição a condutora pouco cuidadosa. Momento foi captado em vídeo.

Parou ao lado do carro, pegou no lixo e atirou-o para dentro do carro pela janela que estava aberta.



A condutora ficou irritada e ainda saiu do carro para reclamar.





Uma condutora estava parada num semáforo e resolveu atirar pela janela do carro um saco de papel e um copo.Uma motard viu o gesto e decidiu não deixar passar a atitude em branco.