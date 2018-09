Carro mandado parar em operação de rotina tinha 18 pessoas lá de dentro

Vídeo mostra acção do exército da República Dominicana que descambou em episódio insólito.

As autoridades dominicanas depararam-se com uma cena insólita durante uma operação de rotina, na capital da República Dominicana. Ao mandar encostar uma viatura ligeira de cinco lugares, os militares do Exército foram surpreendidos com a presença de 18 pessoas dentro do veículo



De acordo com a imprensa local, os passageiros seriam imigrantes do Haiti, sem documentos, que tentavam entrar no país de forma ilegal. O insólito momento ocorreu dia 15 de setembro em San Juan, na capital da República Dominicana, quando os militares detetaram atividade suspeita dentro do carro.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e mostra o cenário inédito durante um patrulhamento nas estradas do Caribe.

As imagens mostram o condutor e o pendura a saírem do automóvel, seguindo-se 11 pessoas no banco traseiro, incluindo uma mulher com uma criança. Outros cinco pessoas seguiam na bagageira do carro. O condutor terá fugido durante a operação e ainda não foi capturado.







Esta não é a primeira vez que acontece um episódio deste género - em 2016 foram apanhados dois carros, com 16 e 15 pessoas.



Haiti e República Dominicana partilha a ilha Hispaniola, nas Caraíbas, mas as realidades não podiam ser mais diferentes. Se, do lado ocidental, o Haiti é um estado falhado, onde milhões de pessoas vivem na pobreza, a República Dominicana, apesar de não ser propriamente um país rico, é um dos destinos turísticos de eleição das Caraíbas.