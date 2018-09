Português multado por conduzir trotineta alcoolizado

Emigrante seguia aos ziguezagues quando foi abordado pelas autoridades, na Suíça.

18:28

Um emigrante português foi abordado pela polícia quando seguia aos ziguezagues na rua de Riaz, em Bulle, Suíça. O homem, de 48 anos, foi multado quando conduzia uma trotineta com uma taxa de alcoolemia superior à legal.

O homem já tinha sido condenado por duas vezes, por conduzir sob o efeito de álcool.



Por forma a tentar fugir a mais uma multa, o português decidiu fugir da polícia em cima da sua trotineta, acabando por ser apanhado.

Depois de ser presente a tribunal, o homem ficou com a carta de condução apreendida e com uma coima no valor de cerca de 13.300 mil euros (15.000 francos suíços).