Mulher engravida do marido da melhor amiga e pede ajuda

Amante sente-se culpada e não sabe se há-de contar o caso à amiga ou não.

13:49

"O sexo era tão excitante", começa por contar a jovem.



"Sentia-me um pouco esquisita um dia e fiz um teste de gravidez. Foi um enorme dilema para mim - por uma semana -, mas abortei", revela. "N ão parei de vê-lo, mas a minha consciência começou a pesar uns meses depois e terminei o caso", acrescenta.



No final da carta enviada à coluna sentimental do The Sun, a jovem confessa: "T enho-me sentido uma amiga terrível e está a consumir-me o facto de ter traído a confiança dela. Eu deveria contar-lhe a verdade?".

Uma mulher britânica de 25 anos, solteira, envolveu-se com o "marido sexy" da melhor amiga e revelou o caso em exclusivo à coluna sentimentalista do The Sun.A amante esteve envolvida com o marido da amiga durante cerca de um ano e chegou mesmo a engravidar dele, porém, nunca contou a ninguém e acabou por abortar. Agora, afirma sentir-se culpada e não sabe se deve ou não confessar o romance à melhor amiga."A minha amiga é uma das minhas colegas de escola mais antiga, e trabalha no mesmo sítio que eu. O marido dela é inteligente e tem um fantástico senso de humor. Amo a minha amiga, mas ela não é nenhuma dessas coisas. Ela é muito mais bonita do que eu, mas pelo menos sou duas vezes mais inteligente que ela", confessou ao The Sun.A jovem afirma que o marido da amiga ia todos os dias, ao final do dia, à loja onde ambas trabalham. O homem de 28 anos chamava a atenção dela e acabavam por falar sobre as coisas "idiotas" que a melhor amiga dizia. A jovem gostou da atenção.Certo dia, a mulher estava engripada e disse ao marido para dar boleia à melhor amiga pois era inverno e não queria que a amiga esperasse pelo autocarro à noite. Os dois começaram a envolver-se a partir daí.