Mulher quer fazer aborto depois de engravidar para saber se é fértil

História foi partilhada por uma amiga, num fórum online.

Uma mulher engravidou com o único propósito de saber se era fértil e agora quer abortar, uma vez que não ambiciona ser mãe.



A história foi partilhada por uma amiga da mulher, no Mumsnte, um fórum dedicado à maternidade. A amiga explica que a mulher acreditava não poder engravidar, mas nunca tinha experimentado ter relações sexuais sem utilizar métodos contracetivos, segundo avança o jornal The Sun.

Este caso insólito, partilhado no fórum online, gerou uma onda de revolta entre os restantes cibernautas. Mesmo quem afirma ser a favor do aborto, considerou estes acontecimentos terríveis.

Posteriormente, o fórum online acabou por excluir este 'debate' da plataforma, por entender que a discussão ultrapassou o propósito do fórum.



O nome da mulher envolvida, assim como a sua nacionalidade, não foram divulgados pelo jornal The Sun, por forma a proteger a sua identidade.