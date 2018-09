Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre durante cesariana após anos de tratamento contra a infertilidade

Filho de Vanessa sobreviveu à operação.

15:14

Vanessa Fernandez Arango lutou vários anos contra a infertilidade e fez vários tratamentos para conseguir engravidar. A espanhola, que partilhava diariamente as etapas do processo pelo qual passou para engravidar, conseguiu cumprir o seu maior sonho, no entanto, tudo acabou por ter um final trágico.



A mulher de 30 anos morreu vítima de um ataque cardíaco durante a cesariana de emergência que teve de realizar. Vanessa não resistiu, mas o filho, apelidado de Alvaro, sobreviveu à operação. Jonathan Garcia, o seu marido de 32 anos, comunicou a fatalidade através das redes sociais.



O casal vivia em Bilbao, na Espanha. Vanessa tinha perdido as suas trompas de Falópio depois de várias complicações em duas gestações anteriores, que se vieram a revelar gravidezes ectópicas, o que a obrigou a recorrer a tratamentos de fertilidade para ter um filho. Quando conseguiu finalmente engravidar, a jovem comunicou a notícia ao mundo através do Instagram "O começo do fim, o começo da vida, o fim do sofrimento", escreveu Vanessa.



No entanto, no início deste mês a jovem desmaiou depois de se sentir mal quando tomava o pequeno-almoço e foi levada para o hospital. Foi então que os médicos se viram obrigados a realizar uma cesariana para salvar o bebé. A mulher acabou por perder a vida.