Irmã de Yannick Djaló morre atropelada nas festas da Moita

Açucena, de 17 anos, regressava a casa. Condutor foi detido pelas autoridades.

11:54

A irmã do jogador Yannick Djaló morreu, na madrugada deste sábado, após ser brutalmente atropelada nas festas da Moita, em Setúbal.A jovem, que completou 17 anos em agosto, estava a regressar a casa com um grupo de amigos quando foram surpreendidos por um carro desgovernado . Outro irmão da vítima estava no local e assistiu ao acidente.A ex-mulher do jogador, Ana Sofia, confirmou à FLASH! que Yannick regressará entre hoje e amanhã da Tailândia onde está a jogar. A família está devastada, segundo afirma Ana Sofia.As outras cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros.O condutor, com cerca de 20 anos, foi detido pelas autoridades e está este sábado a ser ouvido no Tribunal do Barreiro.O alerta foi dado por volta das 2h31 deste sábado na Travessa do Açougue, Moita.No local estiveram os bombeiros da Moita, VMER e GNR.