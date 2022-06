Mulher grávida norte-americana é decapitada antes da festa do baby shower

Uma mulher grávida foi decapitada antes do baby shower do seu filho, em Illinois, nos Estados Unidos da América. Liese Dodd, de 22 anos, foi encontrada morta pela mãe, depois de esta não saber da filha há algum tempo.A cabeça da mulher estava dentro de um caixote do lixo à porta do seu apartamento, segundo dados do tribunal norte-americano. A polícia descreveu a decapitação de Liese Dodd como "abominável".Segundo o The Mirror, Deundrea Holloway, um homem também com 22 anos, foi detido por ser suspeito do homicídio da mulher. Este enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau e homicídio intencional de uma criança que estava para nascer. O suspeito têm ainda outros antecedentes criminais como roubo de veículos.O chefe da polícia de Illinois, Marcos Pulido, afirma que esta situação "é mais do que repreensível", referindo-se ao suspeito como um "monstro". "Esta filha, esta futura mãe e a sua família estavam a planear uma festa para o nascimento do bebé, mas agora, em vez disso, a família está a planear um funeral", acrescenta o chefe da polícia.Liese Dodd iria ter a criança no mês de Julho.