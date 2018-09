Mulher de vídeo viral no hospital Santa Maria 'ameaça' Herman José

Em resposta, o humorista brincou com Madalena Menezes e fez uma música.

Herman José brincou com Madalena Menezes, a mulher que é a protagonista de um vídeo viral nas redes sociais captado no hospital de Santa Maria, no Porto, e esta promete que o humorista "vai ter de ir a contas" com ela.



Em resposta, Herman decidiu brincar com as declarações de Madalena e publicou um novo vídeo tornando as palavras desta numa música.





Temos pena: tem de ser. #madalenaibizamix Uma publicação partilhada por Herman José (@herman.jose.oficial) a 4 de Set, 2018 às 1:06 PDT





Madalena Menezes tornou-se viral quando partilhou um vídeo nas redes sociais. As imagens provocaram gargalhadas generalizadas.