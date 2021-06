Mulher revela que namorado se esconde no armário a vê-la fazer sexo com estranhos

No que toca aos relacionamentos, há sempre preferências diferentes e até fora do comum. É o caso de Adrianne, que revelou, num podcast, que o namorado gosta de a ver fazer sexo com estranhos fechado e escondido no armário do quarto.

Adrianne, citada pelo Daily Star, falou abertamente, no podcast do 'Strictly Anonymous' sobre as aventuras sexuais dela e do namorado e confessou que o casal escolhe os homens com quem esta se vai envolver através de um site de encontros.





Quando ela e o homem 'escolhido' estão a cinco minutos de casa, Adrianne manda uma mensagem ao namorado para este se esconder no armário, sem os homens saberem.



Adrianne revelou ainda que o casal se envolve sexualmente após o respetivo homem se ir embora e que o sexo fica "mais quente" por causa disso.