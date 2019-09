Mulher transsexual surpreende tarado com foto do próprio pénis após ser importunada

This random guy somehow got my number off here and sent me a dick pic and I guess he didn’t appreciate it when I sent a picture of mine back ‍?? worked like a charm pic.twitter.com/uzdluTH4hb — faye (@fayekinley) September 25, 2019

Uma mulher transsexual surpreendeu um homem que lhe enviou uma fotografia não solicitada através das redes sociais dos seus órgãos genitais. A estudante de 20 anos não se intimidou e enviou-lhe, como resposta, uma fotografia do seu próprio pénis... muito maior que o dele.Segundo avança o jornal Daily Mail, Faye Kiney, oriunda de Glasgow, na Escócia, nasceu um homem mas identifica-se como uma mulher nas redes sociais.No Twitter, a jovem, que acabou banida do Facebook após expor as imagens comprometedoras, partilhou a conversa que teve com o suspeito. "Conseguiu obter o meu número. Enviou-me uma fotografia do pénis dele, mas parece não ter gostado quando lhe enviei a minha fotografia de volta. Funcionou muito bem", pode ler-se na publicação.Cobrindo as imagens íntimas com produtos alimentares, Faye Kiney publicou duas capturas de ecrã da conversa que teve com o homem, que tiveram mais de 285 mil 'gostos'.Depois de publicadas as imagens, o homem pediu à estudante para retirar a publicação, mas rapidamente Faye o bloqueou."Acho que ele encontrou o meu número no meu Facebook, que foi privado desde então. Mandou-me apenas uma mensagem sem termos falado antes e sem eu estar à espera", disse, de acordo com o Daily Mail.