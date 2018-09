Mulher vai para o hospital com tartaruga na vagina

Jovem sofria de fortes dores na área genital, tendo-se dirigido ao hospital do Tenerife, nas Canárias.

Uma mulher de 26 anos dirigiu-se ao hospital de Tenerife, nas Canárias, quando sofria de fortes dores na área genital, no passado sábado. Segundo a imprensa internacional, o médico que assistiu a paciente terá ficado bastante surpreendido ao deparar-se com uma tartaruga morta no interior da vagina da mulher.

A britânica terá dito que esteve numa festa na noite anterior e que, depois de ter saído do recinto com os amigos, não se lembra do que aconteceu. Os profissionais de saúde terão dado o alerta à polícia nacional, considerando que poderia tratar-se de um caso de agressão sexual, no entanto a mulher recusou-se a apresentar queixa.

Segundo o El País, a mulher, residente em Tenerife, sofria já de uma grave infeção provocada pela presença do animal morto. A situação já foi contornada pelos médicos e a mulher encontra-se estável.

O mesmo jornal espanhol, garante que o animal era de pequeno porte, mais propriamente uma tartaruga chinesa de três quilhas.