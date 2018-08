Jovem morre depois de tentar abortar com ramo de salsa

Médicos garantem que tentaram fazer tudo para salvar a jovem mas a infeção causada pelo alimeto avançou de forma drástica.

Uma mulher morreu no hospital de Buenos Aires depois de tentar abortar com um ramo de salsa, na província de José León Suárez, na Argentina, na passada segunda-feira.

Liz deu entrada no hospital inconsciente e com uma infeção generalizada após ter introduzido um ramo de salsa na vagina para interromper a gravidez.

De acordo com o jornal La República, os profissionais de saúde garantem que a mulher terá introduzido o vegetal nas paredes do útero, o que deu origem a uma grave infeção que tornou urgente uma intervenção médica.



"O útero é um local sem germes e a introdução do caule da salsa deixou as partes íntimas muito expostas aos micróbios o que levou a mulher a uma infeção generalizada", explicou uma médica que assistiu a jovem no hospital.

Os médicos garantem que tentaram fazer tudo para salvar a mulher mas a infeção avançou muito rapidamente e o caso tornou-se crítico.

De acordo com o mesmo jornal, a realização de abortos em casa pode provocar muitas dores, febres altas e infeções que se podem alastrar a todo o organismo podendo ser fatais, como foi o caso de Liz.



Recorde-se que a lei argentina só permite a interrupção da gravidez em caso de violação ou risco para a saúde da mãe. A mulher deixa órfã uma criança de dois anos de idade.