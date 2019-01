Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bate recorde do Guinness ao correr enquanto empurra carrinho com dois bebés

Tempo bate em mais de dois minutos a marca da britânica Jocelyn Armitage.

A norte-americana Rachel Bowling terá batido um recorde mundial do Guinness ao correr 10 quilómetros em 42,34 minutos enquanto empurrava um carrinho com dois bebés.



Rachel Bowling, de 30 anos, espera que o seu feito "inspire mulheres e outras mães".



O recorde ainda não foi homologado, mas bate em mais de dois minutos a marca da britânica Jocelyn Armitage.



Jocelyn é a atual detentora do recorde com 44 minutos e 45 segundos, de julho de 2018.