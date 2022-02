Um papagaio amigo do alheio não só teve o descaramento de roubar uma câmara GoPro como filmou o roubo com fuga em voo artístico.



A câmara foi recuperada pelas vítimas, turistas que faziam uma caminhada na Kepler Track, na região da Fiordlândia. No interior, a GoPro trazia o espetacular filme da fuga do ladrão emplumado. Precioso contributo para as artes visuais neozelandesas.