Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso partiu a anca mas ganhou a lotaria

Há males que vêm por bem.

02:30

Um idoso de Nova Jérsia, EUA, saiu de casa para jogar na lotaria, mas a caminho do quiosque escorregou no passeio e partiu a anca.



Quando Earl Livingston, de 87 anos, contou a história aos enfermeiros no hospital, estes convidaram-no a entrar na sua sociedade e... o bilhete foi premiado!



O ‘bolo’ acabou por ser dividido entre 142 pessoas, cabendo a cada uma a simpática quantia de cerca de seis mil euros.



Afinal, sempre há males que vêm por bem...