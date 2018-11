Passageiros têm de fazer 'vaquinha' para pagar reparação de avião

Mecânico exigiu pagamento em dinheiro para pagar reparação de avião da LOT que ia voar de Pequim para Varsóvia.

Um avião da companhia polaca LOT que tinha voo marcado de Pequim rumo a Varsóvia teve de ficar retido devido a avaria numa bomba hidráulica.A situação tornou-se insólita quando foi chamado um mecânico, que exigiu o pagamento em mão, recusando-se a aceitar uma transferência bancária. Sem dinheiro em caixa, a tripulação pediu aos passageiros para fazerem uma ‘vaquinha’ para que fosse feita a reparação em pleno aeroporto e lá conseguiu juntar os 500 dólares necessários.O caso aconteceu a 12 de novembro, mas só agora foi noticiado. Os pilotos do Boeing 787 Dreamliner da LOT detetaram a falha quando aterraram em Pequim, e tiveram de pedir uma reparação de urgência, pois tinham o voo de regresso a Varsóvia marcado para o dia seguinte, com 250 passageiros a bordo.

O porta-voz da companhia polaca, Adrian Kubicki confirma que "um empregado do armazém da Boeing em Pequim recusou-se a aceitar uma transferência bancária e insistiu em receber em dinheiro", relata o Daily Mail. Angariado o dinheiro necessário, a reparação fez-se e voo acabou por sair, mas com um atraso de 10 horas.



À chegada a Varsóvia, o responsável pediu de imediato desculpa aos passageiros que ajudaram a pagar a conta. Deu-lhes o dinheiro de volta, acrescido de um voucher para voos gratuitos. "Sei que se depararam com uma situação pouco habitual hoje, pela qual peço desculpa do fundo do meu coração", disse aos passageiros, que criticou a tripulação por ter pedido dinheiro aos passageiros.

A companhia divulgou que os membros da tripulação que pediram dinheiro aos passageiros vão ser alvo de processos disciplinares.