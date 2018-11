Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião às voltas durante treino de tripulação no Porto

Controlo operacional do aeroporto recebeu algumas chamadas.

Por M.J.B. | 08:57

Um avião da Atlantic Air-ways sobrevoou por diversas vezes, em rota circular, o espaço aéreo entre o Porto e Vila do Conde, na manhã de ontem.



Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal indicou ao CM que se tratou "apenas de um treino de tripulação", que incluiu aproximações à pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia.



O controlo operacional do aeroporto recebeu algumas chamadas, alertando para "um avião às voltas".