Pedido de casamento em operação STOP

Polícia participa em surpresa de namorado para a noiva.

Uma mulher foi surpreendida com um pedido de casamento original em Miami Beach, nos EUA.



Quando seguia de carro com o namorado, um polícia mandou-os parar naquilo que parecia ser uma operação stop.



Assim que o veículo parou, o agente pediu que ambos saíssem do carro e perguntou ao homem: "Senhor condutor, tem alguma coisa a dizer?"



Depois de se ajoelhar a resposta foi curta: "Quero que esta senhora case comigo."



A resposta foi "sim".